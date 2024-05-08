سياسية

سفارة السودان في القاهرة تشارك في تأبين الطفلة البريئة جانيت جمعة بطرس – صور

2024/05/08
علم السودان
السودان

شاركت السفارة في تأبين الطفلة جانيت جمعة بطرس الذي لقيت حتفها بعد الاعتداء عليها في إبريل الماضي، والذي أقامته رابطة أومارنق – المورو بالقاهرة، بحضور كبير من جمعيات و روابط أبناء قبائل النوبة بجنوب كردفان و مناطق السودان المختلفة. وذلك ظهر الأثنين ٦ مايو ٢٠٢٤.
تقدم السيد الوزير المفوض عمر الفاروق سيد كامل نائب السفير بِحــار التعازي وصادق المواساة لوالدّي الطفلة المغدورة وأسرتها الكريمة، وتقدم بالشكر في كلمته خلال حفل التأبين نيابة عن السفير بالشكر للحكومة المصرية والجهات المختصة ممثلة في الشرطة والنيابة و الجهات العدلية على جهودهم الكبيرة لحل طلاسم القضية وسرعة الوصول إلى الجاني وإحتجازه على ذمة التحقيق وتقديمه للمحاكمة، كما أكّد على اهتمام السفارة بقضايا المواطنين عامة وبهذه القضية على وجه الخصوص، وحرصها على متابعة القضية حتى نهايتها لردع المُعّتدي و كل من تسوّل له نفسه ارتكاب هذه الجرائم، كما أعرب عن تقديره للمواطنين السودانيين لتفهمهم قوانين البلد المضيف وتمثيلهم لبلادهم على وجه مشرق و إشراك السفارة في حل قضاياهم.
شاركت السفارة في الفعالية بوفد برئاسة نائب السفير والقنصل و ممثل للمستشارية الفنية بالسفارة.
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شؤون الجالية
سفارة جمهورية السودان | القاهرة

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