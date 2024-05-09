شاهد بالفيديو.. “نحن ما متمردين” ماذا قالت تنسيقية قبيلة الرزيقات لدكتور جبريل إبراهيم؟





أدانت تنسيقية أبناء الرزيقات تمرد قوات الدعم السريع، وقالت بأن ذلك لا يمثل القبيلة، وهي أول قبيلة احتفلت باستقلال السودان عام 1956.

وقالت في لقاء مع الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ورئيس حرة العدل والمساواة السودانية بأنها تدين التمرد وتؤكد وقوفها مع الدولة وان ما يقوم به بعض أبناء الرزيقات لا يمثل القبيلة.

وقال ممثل التنسيقية في تصريح بأنهم مع دولة 56 ومع الدولة الرسمية في السودان، وبأنهم جزء من الشعب السوداني.

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رصد وتحرير – “النيلين”