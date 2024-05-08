سياسية
اردول: صور خاصة لمشاركتنا في مؤتمر الكتلة الديمقراطية الثاني بالقاهرة
نشر القيادة بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية مبارك اردول مجموعة من الصور الخاصة له برفقة بعض القيادات والحضور من المؤتمر الذي أقيم بالقاهرة.
وأدان المؤتمر حصار مليشيات الدعم السريع لمدينة الفاشر بهدف قطع إمدادات الغذاء و الدواء عن المواطنين ليموتوا جوعا، وأكد على دعم القوات المسلحة و القوات المشتركة و مؤازرتها و هي تقود معركة الكرامة ذودا عن حياض الوطن. كما أكد على ضرورة إنهاء الحرب و معالجة انعكاساتها و آثارها، و تحقيق السلام، وضرورة تنفيذ إعلان جدة ( ١١ مايو ٢٠٢٣ ) خاصة خروج الدعم السريع من منازل المواطنين و الأعيان المدنية كأساس لتهيئة الظروف لتقديم المساعدات الإنسانية.
رصد وتحرير – “النيلين”
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