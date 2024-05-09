«تيك توك» تقاضي الحكومة الأمريكية





قام”تيك توك” برفع دعوى قضائية ضد حكومة الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، في محاولة لوقف تنفيذ مشروع قانون تمّ إقراره في إبريل، والذي يهدف إلى إجبار مالكة التطبيق الصينية على بيع التطبيق أو حظره. تشير الدعوى المقدمة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة إلى أن هذا المشروع القانوني، المعروف باسم “قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية”، ينتهك الحماية الدستورية لحرية التعبير. وتصف الدعوى القانون بأنه انتهاك غير مسبوق للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، حيث تقول “تيك توك” في الدعوى أن هذا القانون يضع حظراً دائماً على منصة تمثل مجتمعاً عبر الإنترنت يشمل أكثر من مليار شخص حول العالم، مما يمنع الأمريكيين من المشاركة فيه.

وتقول الشركة: «إن التذرع بمخاوف الأمن القومي ليس سبباً كافياً لتقييد حرية التعبير، وإن العبء يقع على عاتق الحكومة الفيدرالية لإثبات أن هذا التقييد له ما يبرره».

وتنص الدعوى القضائية على، أن الكونجرس لم يقدم أي دليل يشير إلى أن تطبيق «تيك توك» يشكل أنواع المخاطر الأمنية للبيانات أو الدعاية الأجنبية المنتشرة التي يمكن أن تبرر القانون، وفشل في إثبات أن التطبيق يشكل خطراً على أمن البيانات.

صحيفة الخليج