المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو: ملايين النساء والأطفال السودانيين يواجهون جوعاً شديداً

قال المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو بأن ملايين النساء والأطفال السودانيين يواجهون جوعاً شديداً يمكن أن يتحول إلى مجاعة كاملة ما لم يتم تحسين الوصول الإنساني.