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المجلس القومي للتخصصات الطبية يختار مستشفي الشرطة عطبرة لاستضافة امتحانات الدكتوارة في الجراحة العامة
اختار المجلس القومي للتخصصات الطبية مستشفي الشرطة عطبرة مقراً لاستضافة امتحانات الجراحة العامة في الجزء الثاني وذلك للحصول علي درجة الدكتوراة السريرية في الجراحة العامة بكافة تخصصاتها.
دكتور ابوبكر حسن وقيع الله مقرر المجلس قال ان مستشفي الشرطة عطبرة لعب دوراً كبيراً في دعم نشاطات المجلس مما ساهم في استمرار عملية التدريب بعد الحرب واضاف ان الامتحانات تاتي في وقت تتزايد فيه حاجة البلاد لاختصاصي الجراحة العامة ولكافة الكوادر المؤهلة في بقية المجالات.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان مستشفي الشرطة عطبرة ظلت تقدم خدمات متعددة لكافة مواطني الولاية اضافة لعلاج جرحي ومصابي معركة الكرامة.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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