السيارات الكهربائية تصبح رقماً في السوق المصري

أكد تقرير الأهرام الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات أن عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى شهرإبريل 341- بانخفاض 95 مركبة عن شهر مارس – من بينهم 326 سيارة ملاكى .

وسجلت فولكس فاجن 123 سيارة، واحتلت أى دى 4 المركز الأول بين سيارات فولكس فاجن، حيث حققت 35 سيارة، أما سيارتها سونج بلاس 14سيارة، ومرسيدس 58 سيارة،و إى كيو إى 350 عدد 23 سيارة من بين مبيعات مرسيدس، أما بى واى دى، فقد سجلت 46 سيارة، \ بى ام دبليوحققت مبيعات 52 سيارة من بينها 20 سيارة فقط من طراز أى اكس 3 من بين سياراتها، اما تسلا 13 سيارة، ورولز رويس سيارة واحدة سبكتر.

كما اورد التقرير عن عدد المركبات التي تم ترخيصها من حيث نوع الوقود، حيث سجل شهر ابريل إجمالي ترخيص (زيرو ومستعمل) 355 ألف و413 مركبة من بينها 341 مركبة تعمل بالكهرباء و2248471 تعمل بالبنزين و86122 تعمل بالسولارو 8899 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي.

بوابة الأهرام