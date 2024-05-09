سياسية

المدير العام لقوات الشرطة يتسلم توصيات مبادرة أبناء البجا بالخدمة المدنية

2024/05/09
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تسلم الفريق شرطة خالد حسان المدير العام لقوات الشرطة بمكتبه الاربعاء توصيات ورشة مبادرة أبناء البجا بالخدمة المدنية التي انعقدت مؤخراً بأركويت بولاية البحر الأحمر بحضور اللواء شرطة السنوسي عبد الله مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والعميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة والناظر إبراهيم دقلل ناظر عموم قبائل البني عامر وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمبادرة .الفريق شرطة خالد حسان المدير العام لقوات الشرطة أكد اهتمام الشرطة ببسط الأمن، مشيداً بالإدارة الأهلية ودورها في تماسك النسيج الاجتماعي.
مشيراً إلى إجازة لائحة الشرطة المجتمعية، معدداً دورها في العملية الأمنية انطلاقاً من مفهوم (الأمن مسؤولية الجميع)، مشيداً بالمبادرة ودورها في تعزيز السلم المجتمعي بشرق السودان. الناظر إبراهيم دقلل أشاد باهتمام رئاسة الشرطة ودعم المدير العام لقوات الشرطة واهتمامة بولاية كسلا وتوفير رئاسة الشرطة جميع متطلبات العملية الأمنية وقيام أقسام جديدة بالولاية تعزيزاً وبسطاً للأمن بالولاية.
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المكتب الصحفي لشرطة السودان

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2024/05/09