عقار وعثمان حسين.. السيادة والوزراء





قام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار، بزيارة لمكتب وزير شؤون مجلس الوزراء، الأستاذ عثمان حسين عثمان، في بورتسودان الاربعاء. خلال اللقاء، تم مناقشة ترتيبات الإجتماعات والتنسيق بين الأجهزة واللجان الفنية في القطاعات الوزارية المختلفة.

وفي هذا السياق، أكد القائد مالك عقار على أهمية انتظام اجتماعات مجلس الوزراء، وضرورة إعداد الأجندة والموضوعات وفقاً للقضايا الرئيسية التي تهم الشارع العام.

من جانبه، أوضح وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف، في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول أداء الوحدات التي يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، وأشار إلى أن القائد مالك عقار أوصى بالمتابعة الدقيقة للأداء وإعداد التقارير وفقاً للخطط المحددة على مستوى الوزارات والوحدات.

سونا