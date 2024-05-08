سياسية
الخليفة العام للطريق التجانية يبعث برقية تعزية للبرهان في نجله
بعث الخليفة العام للطريق التجانية علي بلعرابي التجاني ببرقية تعزية للفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في وفاة نجله.
وبعث الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني رئيس هيئة الافتاء والمجلس الإسلامي النيجيري برقية تعزية ومواساة من هيئة الافتاء والمجلس الإسلامي النيجيري وجميع الشعب النيجيري والعالم الإسلامي للفريق البرهان في وفاة نجله.
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