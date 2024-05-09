ماذا قال البرهان في الخطوط الأمامية أمام الجنود في نهر النيل؟ شاهد الفيديو





في مشهد حماسي .. تفقد القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الجنود المرابطين بالخطوط الأمامية بولاية نهر النيل يوم الاربعاء.



وقال البرهان:

التحية للشعب السوداني وللقوات المسلحة والأجهزة النظامية من قوات الشرطة وجهاز المخابرات وحركات الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية لتصديهم ودحرهم لهذه المليشيا.

▪︎ لسنا دعاة حرب ولكن لا مفاوضات ولا سلام ولا وقف إطلاق نار إلا بعد دحر هذا التمرد والخلاص من هؤلاء المتمردين المجرمين ليعيش هذا الوطن بسلام.

▪︎ قتال الدولة لمليشيا آل دقلو المتمردة لن يتوقف إلا بتحرير هذا الوطن من هؤلاء المتمردين المجرمين.

▪︎ الدولة لن توقف القتال إلا بعد هزيمة هؤلاء المجرمين الذين يعملون لتدمير هذا البلد الكريم والذين استباحوا ممتلكات المواطنين ومارسوا أبشع الإنتهاكات وإغتصبوا الحرائر في الخرطوم والجنينة والجزيرة . ▪︎ نؤكد أن النصر قريب بإذن الله تعالى.