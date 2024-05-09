السودان.. مجلسا السيادة والوزراء يجيزان قانون جهاز المخابرات العامة المعدل





أجاز مجلسا السيادة والوزراء في السودان قانون جهاز المخابرات العامة تعديل لسنة 2024. وذلك يوم الاربعاء 8 مايو.

وكانت سادت حالة من الجدل في الفترة الماضية حول القانون ولماذا لم يتم إجازته طوال تلك الفترة. ونادى عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطا خلال إحدى المخاطبات الجماهيرية السابقة بضرورة إجازة القانون وبسرعة.

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