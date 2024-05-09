المقاومة الشعبية بالشمالية تواصل طوافها على محليات الولاية





أكد اللواء دكتور عبد الرحمن أحمد فقيري، نائب رئيس المقاومة الشعبية في الولاية الشمالية، على نجاح برنامج الطواف الذي تنفذه المقاومة الشعبية في المحليات والوحدات الإدارية بالولاية.

وأوضح في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) أن الهدف من برنامج الطواف هو التفاكر والتشاور مع الفعاليات الشعبية لإجازة الهيكل الموحد للمقاومة الشعبية. كما أكد أنه بعد الانتهاء من الطواف، ستُعقد ورشة عمل بمشاركة جميع القواعد والوحدات الإدارية والمحليات لإجازة هيكلية المقاومة الشعبية.

وقال إن الخطوة التي تعقب الورشة إنعقاد مؤتمر جامع يشارك فيه كافة أهل الولاية وذلك للتفاكر والتشاور حول من يدير أمر المقاومة الشعبية في الولاية الشمالية خلال الفترة القادمة مؤكدا في تصريحه أن الطواف وجد تجاوبا وتفاعلا منقطع النظير من الفعاليات الشعبية بالمحليات والوحدات الادارية بأعتبار أن المقاومة الشعبية تهم إنسان الولاية في المقام الأول وتعمل على حمايته وتأمين قراه هذا وكان وفد الطواف قد غطى أمس وحدة شرق النيل الادارية بمحلية دنقلا.

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