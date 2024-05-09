عالمية

السيسي يعزي بن زايد في وفاة هزاع بن سلطان

2024/05/09
السيسي

أرسل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. الذي وافته المنية عقب مسيرة حافلة بالعطاء المخلص لبلاده.

أعرب الرئيس في البرقية عن تعازيه الصادقة للشعب الإماراتي وقيادته، ودعا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنح أسرته الصبر والسلوان، وأن يحفظ شعب الإمارات الشقيق من كل مكروه.

 

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بوابة فيتو

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