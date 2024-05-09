سياسيةمدارات

العدل والمساواة: الجيش وقوات الحركات طاردت الدعم السريع حتى جسر “حنتوب” في مدخل مدينة ود مدني

2024/05/09
42576473 1880838985333467 3898162431528009728 n
حركة العدل والمساواة

قال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة السودانية معتصم أحمد صالح لـ”الشرق” بأن “الدعم السريع” تحاول خلق انتصارات وهمية في وسائل التواصل بغية رفع الروح المعنوية المنهارة. ونفى معتصم تعرض قواتها في ولاية القضارف شرق السودان لهزيمة على يد “الدعم السريع “. وقال:
الجيش وقوات الحركات طاردت الدعم السريع حتى جسر “حنتوب” في مدخل مدينة ود مدني الشرقي.
 “الدعم السريع” حاولت مهاجمة قواتنا في ولاية القضارف شرق السودان ومنيت بخسائر كبيرة بواسطة الجيش وقوات الحركات.
440598613 460572033142712 2083612492307880881 n.jpg?stp=dst jpg p526x296& nc cat=102&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeFJo3YqfWLrqJcALu uEjrduRiQFAnmJd25GJAUCeYlxysPKR kTgaIG XKQYkAIZVKgFTxVwRrm zHnpPMkwy& nc ohc=VBcBejySGRYQ7kNvgF9E Eb& nc ht=scontent.fcai11 1
الشرق للأخبار

مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/05/09