العدل والمساواة: الجيش وقوات الحركات طاردت الدعم السريع حتى جسر “حنتوب” في مدخل مدينة ود مدني

قال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة السودانية معتصم أحمد صالح لـ”الشرق” بأن “الدعم السريع” تحاول خلق انتصارات وهمية في وسائل التواصل بغية رفع الروح المعنوية المنهارة. ونفى معتصم تعرض قواتها في ولاية القضارف شرق السودان لهزيمة على يد “الدعم السريع “. وقال:
الجيش وقوات الحركات طاردت الدعم السريع حتى جسر “حنتوب” في مدخل مدينة ود مدني الشرقي.
“الدعم السريع” حاولت مهاجمة قواتنا في ولاية القضارف شرق السودان ومنيت بخسائر كبيرة بواسطة الجيش وقوات الحركات.
الشرق للأخبار
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة