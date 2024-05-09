العدل والمساواة: الجيش وقوات الحركات طاردت الدعم السريع حتى جسر “حنتوب” في مدخل مدينة ود مدني

قال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة السودانية معتصم أحمد صالح لـ”الشرق” بأن “الدعم السريع” تحاول خلق انتصارات وهمية في وسائل التواصل بغية رفع الروح المعنوية المنهارة. ونفى معتصم تعرض قواتها في ولاية القضارف شرق السودان لهزيمة على يد “الدعم السريع “. وقال: