وزير الصحة الإتحادي يلتقي وفد منظمة الايت





التقى وزير الصحة الإتحادي المكلف د هيثم محمد إبراهيم المكلف بمكتبه بالحجر الصحي بورتسودان بوفد منظمة الايت، مؤكدا وجود خطة للتعاون مع المنظمات.

ولفت الوزير، إلى أهمية التدريب والتاهيل للكوادر والعمل على تشغيل المؤسسات الصحية لتقوية النظام الصحي، مشيرا إلى التعاون مع المنظمة بتتفيذ العديد من البرامج التي تخدم الصحة وتصب في صالح المواطن، شاكراً المنظمة لمساهمتها في تقديم الخدمات في ولايات (القضارف ،كسلا، الخرطوم، شرق وجنوب دارفور ،وكردفان)، كاشفاً عن دورها في تقديم الخدمات الصحية والتغذية والحماية خصوصاً للنازحين، مبيناً وقوفها على حاجة الوزارة من الادوية والمستهلكات الطبية والاجهزة والمعدات.

وقال الوزير، إن الإجتماع المشترك هدف لتعزيز التعاون وتحسين تقديم الخدمة.

ويذكر أن اللقاء كان بحضور رئيس اللجنة الصحية اللوجستية د.خليل محمد إبراهيم،مدير المكتب التنفيذي للوزير د.عصام الدين حسن،مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالإنابةد. ليلى حمد النيل، وممثل الصندوق القومي للإمدادات الطبية د. محمود صديق ، وممثل الإدارة العامة للصحةالدولية أ.ندى المبارك.

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