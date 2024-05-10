“هيومن رايتس ووتش”: قائد قوات الدعم السريع وشقيقه “عبد الرحيم” يتحملون الجرائم ضد المساليت

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأن قائد قوات الدعم السريع وشقيقه “عبد الرحيم” وقائد قواتهم في غرب دارفور يتحملون مسؤولية قيادة القوات التي نفذت “جرائم” التطهير العرقي ضد “المساليت” وغيرهم من السكان غير العرب في الجنينة.