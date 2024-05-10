سياسية

“هيومن رايتس ووتش”: قائد قوات الدعم السريع وشقيقه “عبد الرحيم” يتحملون الجرائم ضد المساليت

2024/05/10
الدعم 1681799214
الدعم السريع

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأن قائد قوات الدعم السريع وشقيقه “عبد الرحيم” وقائد قواتهم في غرب دارفور يتحملون مسؤولية قيادة القوات التي نفذت “جرائم” التطهير العرقي ضد “المساليت” وغيرهم من السكان غير العرب في الجنينة.
– حلفاء قوات الدعم السريع، بمن فيهم قائد “جماعة تمازج المسلحة” وزعيمان قبليَّان عربيَّان يتحملون المسؤولية عن مقاتلين ارتكبوا جرائم خطيرة في الجنينة.
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الشرق للأخبار

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2024/05/10