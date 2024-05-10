مدير شرطة محلية بحري يؤكد جاهزية القوات للقيام بمهامها في المناطق المحررة





أكد اللواء شرطة سامي عبد الله أبو الحسن مدير شرطة محلية بحري جاهزية شرطة المحلية للقيام بمهامها. وأشار إلى الاجتماعات الدورية للجنة أمن المحلية وأنها في انعقاد برئاسة المدير التنفيذي الأستاذ عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن وحضور كافة الأعضاء حيث ناقشت الاجتماعات تقديم الدعم الاجتماعي لمواطن بحري المقيم في محليات أم درمان( كرري _أم درمان) ورعاية عدد من التكايا في الشرق عن طريق البحر من خلال نافذتي الجرافة والجزيرة اسلانج حيث عقد اليوم الاجتماع السادس للجنة الأمن بالمحلية وناقش الاجتماع مشاكل المياه و الصحة الوقائية والتكايا بمناطق شمال بحري.

وأمن الجميع على حل كل المشاكل حتى ينعم انسان هذه المناطق بخدمات مميزة، مشيراً إلى التنسيق مع والي الولاية لتركيب أجهزة طاقة شمسية لعدد من آبار المياه، متطرقاً إلى مواصلة قوة شرطة المحلية مهامها من أم درمان والمساهمة مع محليات الولاية الأخرى في العملية الأمنية وهي تباشر عملها من الرئاسة المؤقتة. وقال “نحن على استعداد للانتشار في بحري وأي منطقة في المحلية يتم تحريرها”، مثمناً التنسيق المشترك بين محليات الولاية المختلفة .

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي ابراهيم احمد شمين اكد دعمه ومساندته لشرطة محلية بحري حتي تتمكن من اداء دورها بالصورة المطلوبة .

المكتب الصحفي لشرطة السودان