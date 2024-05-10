ترتيبات لجلوس 700 طالبا لامتحانات الشهادة السودانية بجوبا





أعلن القائم بأعمال سفارة السودان في جوبا، السفير جمال مالك، عن الاستعدادات لعقد امتحانات الشهادة السودانية لما يتراوح بين 650 إلى 700 طالب سوداني في اثنين من المراكز في جوبا.

وأوضح مالك في تصريحاته لوكالة الأنباء السودانية (سونا) أنهم يقومون بالتنسيق مع السلطات المعنية في جوبا لضمان سلامة المراكز وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لإجراء الامتحانات. كما أشار إلى أن هناك تواصل مستمر بين البعثة الدبلوماسية ووزارة التربية والتعليم لتحديد موعد الامتحانات.

وأكد السفير مالك، في حواره مع وكالة الأنباء، استلامهم لقوائم الطلاب الذين سيؤدون امتحان الشهادة السودانية، وذلك استناداً إلى توجيهات وزارة الخارجية لتسهيل إجراء الامتحانات للطلاب السودانيين في جنوب السودان.

وامتدح القائم بالاعمال التسهيلات التي قدمتها حكومة جنوب السودان للسودانيين بالجنوب بتوجيه من الرئيس سلفاكير ميارديت في بيان رسمي صرح بموجبه الدخول للسودانيين للجنوب بعد الحرب . واعتبر ما قامت به حكومة جنوب السودان من فتح الحدود للسودانيين بانه دور انساني تاريخي يحفظ لجنوب السودان وقيادته الرشيدة مؤكا انه تم استيعاب 80 استاذا جامعيا في جامعة جوبا ومنحهم مخصصاتهم الى جانب اتاحة الفرصة للاطباء السودانيين الاختصاصيين لمزاولة العمل في جنوب السودان كما ان مجموعات اخرى من شركات الكمبيوتر وتجار وجدت سوق عمل لها في الجنوب .

سونا