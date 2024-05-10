القائم باعمال سفارة السودان بجوبا يكشف تفاهمات بين الحكومة والحلو





قدّر القائم بأعمال سفارة السودان في جنوب السودان، السفير جمال مالك، أن زيارة عضو مجلس السيادة ونائب القائد العام للقوات المسلحة إلى جوبا الجمعة الماضية قد حققت أهدافًا متعددة، بما في ذلك التوصل إلى تفاهمات مع رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال، عبد العزيز الحلو، وعبر عن تمنياته بأن تتبع هذه الزيارة مفاوضات تؤدي إلى تحقيق السلام. وأوضح في مقابلة مع وكالة السودان للأنباء أن هدف زيارة عضو مجلس السيادة كان توضيح ما يجري في السودان من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك ملف البترول، حيث تم إطلاع الرئيس سلفا كير على معالجة الخط الناقل لنفط جنوب السودان والوضع الإقليمي، وناقش المبادرات المطروحة سابقًا مثل “إيقاد” و”منبر جدة” والاتحاد الأفريقي، كما قدم توضيحًا بشأن الموقف الرسمي لحكومة السودان تجاه هذه المبادرات، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تصل من خلال نهر النيل الأزرق.

وقال السفير جمال انه تم خلال الزيارة التأكيد على حرص السودان على ايصال المساعدات من الجنوب لكل المواطنين داخل وخارج السودان لاي مواطن وفق الضوابط المعروفة. كما تم الاتفاق على فتح طرق الاغاثة في المناطق المتأثرة وهذه يشكل واحدة من نجاحات الزيارة حيث تم الاتفاق على مناقشة تفاصيل ايصال المساعدات.

سونا