قسم شرطة قبقبة بأبوحمد يضبط حبوباً وأدوية ومستلزمات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية

وأسفرت الحملة عن ضبط عربة بوكس تويوتا موديل العام ٢٠١٤م على متنها ١٩ طرداً و ٥ جوالات و ٢ كرتونة تنوعت محتوياتها بين أدوية مخالفة للاشتراطات الصحية ومستلزمات طبية وأجهزة معامل وكلها قادمة عن طريق التهريب.