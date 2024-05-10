جرائم وحوادث
قسم شرطة قبقبة بأبوحمد يضبط حبوباً وأدوية ومستلزمات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية
شن قسم شرطة قبقبة محلية أبوحمد بولاية نهر النيل حملة منعية في نطاق اختصاصه مواصلاً تنفيذ الموجهات والخطط الأمنية المجازة.
وأسفرت الحملة عن ضبط عربة بوكس تويوتا موديل العام ٢٠١٤م على متنها ١٩ طرداً و ٥ جوالات و ٢ كرتونة تنوعت محتوياتها بين أدوية مخالفة للاشتراطات الصحية ومستلزمات طبية وأجهزة معامل وكلها قادمة عن طريق التهريب.
تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تحت المواد ١٩٨/١٩٩ من قانون الجمارك بقسم شرطة قبقبة وجارٍ استكمال التحريات.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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