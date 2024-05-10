جرائم وحوادث

قسم شرطة قبقبة بأبوحمد يضبط حبوباً وأدوية ومستلزمات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية

2024/05/10
hqdefault

شن قسم شرطة قبقبة محلية أبوحمد بولاية نهر النيل حملة منعية في نطاق اختصاصه مواصلاً تنفيذ الموجهات والخطط الأمنية المجازة.
وأسفرت الحملة عن ضبط عربة بوكس تويوتا موديل العام ٢٠١٤م على متنها ١٩ طرداً و ٥ جوالات و ٢ كرتونة تنوعت محتوياتها بين أدوية مخالفة للاشتراطات الصحية ومستلزمات طبية وأجهزة معامل وكلها قادمة عن طريق التهريب.
تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تحت المواد ١٩٨/١٩٩ من قانون الجمارك بقسم شرطة قبقبة وجارٍ استكمال التحريات.
440877519 762856519354579 8467082228675171059 n.jpg?stp=dst jpg p526x296& nc cat=109&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeH4kA7TJZZuTqmfImfg8a2gOMU yyleFP84xT LKV4U 58zMarEqpc7bT1BWkyWLjwzcgur0r6qb2JETKrwIa i& nc ohc=GgyJaPCOUHwQ7kNvgGgFAU5& nc ht=scontent.fcai11 1
المكتب الصحفي لشرطة السودان

مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/05/10