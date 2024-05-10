سيدة تتقدم ببلاغ بعد عثورها على 30 كلبًا مسمومًا في حدائق الأهرام





سيدة من سكان حدائق الأهرام وعدد من السيدات قدمن بلاغًا للسلطات الأمنية بعد تعرض حوالي 30 كلبًا ضالًا لحالات تسمم أسفرت عن وفاتهم، مطالبات بالكشف عن المسؤول عن هذا الفعل الوحشي.

وأكدت المتضررة في بلاغها أنها قامت بتغذية عدد كبير من الكلاب لتجنب تعرضهم للأذى ولأنها تعتبرهم مسالمين وغير متعدين على البشر.

كما أشارت إلى أنها عضو في جمعية للرفق بالحيوانات مقرها القاهرة، وأنها لم تتهم أي شخص بشكل مباشر، ولكنها ترغب في الكشف عن المسؤول عن وفاة تلك الكلاب جراء التسمم.

القاهرة 24