مدير عام قوات الشرطة يشيد باداء شرطة ولاية سنار

اشاد الفريق شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين مدير عام قوات الشرطة بالمجهودات العظيمة التى بذلتها شرطة ولاية سنار عبر الارتكازات الحاكمة بمحلية سنار لضبط المتسللين من مليشيات الدعم السريع المتمردة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان المدير العام لقوات الشرطة قال خلال الإشادة التى بعث بها لشرطة ولاية سنار بأن هذا العمل يدل على استشعار المسئولية الكبيرة الملقأة على عاتق منسوبي الشرطة فى ظل الظروف الماثلة بالبلاد فضلا عن المهنية العالية والاحترافية التى تعمل بها القوات الأمر الذى يحفز فى تنفيذ المهام المؤكلة على الوجه المطلوب.

المكتب الصحفي لشرطة السودان