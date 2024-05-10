مطار عطبرة .. البرهان يتفقد عمليات التأهيل ويوجه بافتتاحه خلال العام

أثناء زيارته لولاية نهر النيل، قام رئيس مجلس السيادة الإنتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بتفقد سير العمل في مشروع تأهيل وتحديث مطار عطبرة لجعله يفي بالمواصفات الدولية ليصبح مطارًا دوليًا.

وفي هذا السياق، أمر البرهان سلطة الطيران المدني بتضمين أكبر عدد ممكن من المطارات في القائمة الدولية، وبذل مزيد من الجهود لافتتاح مطار عطبرة في العام الجاري، نظرًا لأهميته كمشروع استراتيجي يخدم المصالح المحلية والدولية.

كما أكد البرهان على ضرورة أن تتوافق مواصفات المطار مع معايير وقواعد منظمة الطيران المدني العالمية، وتفقد جهود تطوير الصالات الجديدة وتحسين المدرج وتجهيزات الملاحة الجوية بالمطار، بهدف تعزيز عمليات الوارد والصادر وتلبية احتياجات البلاد في مختلف المجالات.