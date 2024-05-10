سياسية
التربية تقدم رؤية نهائية بشان الدراسة فى الخرطوم الايام القادمة
عقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم اجتماعاً مع مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية دكتور قريب الله محمد أحمد بحضور قيادات الوزارة .
وتناول الاجتماع بالبحث التقرير الذي أعدته الوزارة حول مستقبل العملية التعليمية بالولاية في ظل الحرب وجاء التقرير شاملا متضمنا لمجمل الواقع الحالي للتعليم والمقترحات العملية التي من خلالها يمكن احداث تحرك ايجابي.
وعبر والي الخرطوم عن قلقه العميق إزاء التساؤلات التي تثار في أذهان أولياء الأمور بشأن مستقبل تعليم أبنائهم. وأشار مدير عام التعليم إلى أن الاجتماع تمحور حول قضايا التعليم في الولاية، مؤكدًا أن حركة التعليم تظل مستمرة بغض النظر عن الظروف السياسية أو العسكرية، وأن الوزارة ما زالت على اتصال دائم مع والي الخرطوم لمناقشة البدائل المتاحة التي تضمن الاستقرار في المجال التعليمي. وأضاف أنهم سيقدمون مقترحات عملية ورؤية نهائية في الأيام القادمة لوالي الخرطوم، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن مستقبل التعليم في الولاية.
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