التربية تقدم رؤية نهائية بشان الدراسة فى الخرطوم الايام القادمة

وعبر والي الخرطوم عن قلقه العميق إزاء التساؤلات التي تثار في أذهان أولياء الأمور بشأن مستقبل تعليم أبنائهم. وأشار مدير عام التعليم إلى أن الاجتماع تمحور حول قضايا التعليم في الولاية، مؤكدًا أن حركة التعليم تظل مستمرة بغض النظر عن الظروف السياسية أو العسكرية، وأن الوزارة ما زالت على اتصال دائم مع والي الخرطوم لمناقشة البدائل المتاحة التي تضمن الاستقرار في المجال التعليمي. وأضاف أنهم سيقدمون مقترحات عملية ورؤية نهائية في الأيام القادمة لوالي الخرطوم، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن مستقبل التعليم في الولاية.

سونا