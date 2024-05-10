القطرية تطلب 110 طائرات تجارية من بوينغ





أكد الدكتور بريندان نيلسون، نائب الرئيس الأول لشركة “بوينغ” ورئيس شركة بوينغ العالمية، أن الخطوط الجوية القطرية قامت بطلب أكثر من 110 طائرة تجارية وطائرات شحن من طراز “بوينغ” لتعزيز أسطولها. وفي لقاء مع تلفزيون قطر، أوضح نيلسون أن “بوينغ” قد استثمرت مبلغ مليون ونصف المليون دولار في مؤسسة إنجاز قطر لدعم الشباب القطريين في مجال ريادة الأعمال.

وأشار نيلسون إلى أن طلب الخطوط الجوية القطرية لـ 110 طائرة من “بوينغ” سيقوّي قريبًا أسطول الشركة، التي تمتلك حوالي 150 طائرة من “بوينغ”. كما توقع أن يصل عدد موظفي “بوينغ” العالمية في قطر إلى 400 موظف بحلول نهاية هذا العام، بعد مشاركة حوالي 60 من موظفيها في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأضاف أن “بوينغ” قد دعمت خلال وجودها في قطر حوالي 5000 شاب قطري في تطوير مهاراتهم في ريادة الأعمال، ودعمت أيضًا 800 طالب في مدارس قطر من خلال برامج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وقال بريندان نيلسون ” تجمع دولة قطر وشركة بوينغ العالمية شراكة مميزة اذا انطلقت عام 2006 عند طلب اقتناء الخطوط الجوية القطرية اول طائرة من طراز بوينغ 777 وتواصلت بإنشاء مكتب في الدوحة عام 2010 وهي مستمرة بتوفير فرص التوظيف وتطوير البحوث ومهارات الشباب القطري في ريادة الاعمال ومجال الطيران.

ويذكر ان الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية مستمرة بسلسلة انجازاتها التي تجلت في حصولها على جائزة “أفضل درجة أعمال في العالم 2023” خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2023 وذلك للمرة العاشرة في تاريخها.

كما حصدت الناقلة جائزة “أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط” وجائزة “أفضل صالة لانتظار المسافرين على درجة رجال الأعمال” وجائزة “أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم” وذلك خلال معرض باريس الجوي 2023. وقد فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة “أفضل شركة طيران في العالم” لسبع مرات ويعد ذلك إنجازاً غير مسبوق. كما حصلت الخطوط الجوية القطرية، باعتبارها شركة رائدة في مجال الابتكار والاعتماد الرقمي، على جائزة أفضل موقع إلكتروني لشركات الطيران في العالم من قبل جوائز تكنولوجيا السفر العالمية.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حصلت على شهادة للتقييم البيئي تعد الأعلى من الاتحاد الدولي للنقل الجوي لتصبح بذلك أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنال هذه الشهادة المستندة الى مبادئ نظام الإدارة البيئية المعترف بها. كما كانت الناقلة من أولى الشركات التي وقعت على اتفاقية قصر باكنجهام في مارس 2016 لمحاربة ومنع النقل الجوي غير المشروع للأحياء البرية ومنتجاتها.

الشرق القطرية