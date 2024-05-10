سياسية
المستقبل للإصلاح والتنمية: المطلوب دعم مؤسسات الدولة ضد التمرد
قالت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية خلال اجتماع للقوى السياسية بالقاهرة بأنها تؤكد أن الحل يجب أن يقوم على الإرادة الوطنية وأن يكون داخل السودان ومع الشعب السوداني في أرض الوطن.
– لا يجب تعقيد الحلول السياسية وتحويلها لمداخل دستورية ومجادلات فقهية في هذه المرحلة والمطلوب دعم مؤسسات الدولة ضد التمرد.
– يجب أن تتحلى القوى السياسية بالصبر والنفس الطويل والنشاط الدائب والحوار المستمر دون تكرار لحالات التحالفات والاجتماعات.
الجزيرة – السودان
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