المستقبل للإصلاح والتنمية: المطلوب دعم مؤسسات الدولة ضد التمرد

قالت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية خلال اجتماع للقوى السياسية بالقاهرة بأنها تؤكد أن الحل يجب أن يقوم على الإرادة الوطنية وأن يكون داخل السودان ومع الشعب السوداني في أرض الوطن.