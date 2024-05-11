جرائم وحوادث
مباحث شرطة ولاية القضارف تتمكن من ضبط شبكة اجرامية
تمكن فريق من مباحث بلدية القضارف بقيادة ضابط وتحت إشراف مدير المباحث بولاية القضارف من القبض على متهمين قاموا بسرقة عربة دفار تابعة لاحد شركات المشروبات الغازية تمت سرقتها من ولاية الجزيرة. وكان المتهمين قد حاولوا تفكيك العربة بغرض بيعها كقطع غيار وقد تمكن الفريق من العثور على شهادة بحث العربة اضافة إلى كمية من المسروقات الأخرى .
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان قيمة المسروقات تقدر بثمانمائة مليون جنيه.
مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد أشاد بهذا الإنجاز الكبير لقوة المباحث وحسها الأمني الذي أدى للإيقاع بهذه الشبكة الإجرامية، مؤكداً دعمه ومساندته لكل الجهود المبذولة للحد من الجريمةو لتحقيق الأمن والأمان لانسان الولاية.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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