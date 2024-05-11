تفعيل العمل التجاري وتخصيص مرفأ بميناء بورتسودان لواردات جنوب السودان

أعلن القائم بأعمال سفارة السودان في جنوب السودان، السفير جمال مالك، عن جهود مشتركة بين البلدين لفتح معبر نهري جديد يربط بين السودان وجنوب السودان، بهدف تعزيز النشاط التجاري خلال الفترة المقبلة.

وأشار في مقابلة مع وكالة السودان للأنباء إلى أن البلدين يعملان على تسهيل نقل واردات جنوب السودان عبر ميناء بورتسودان، وذلك من خلال تخصيص مرفأ خاص بها في الميناء بهدف تخفيض تكاليف نقل البضائع والحاويات من ميناء ممبسا، عبر بوغاندا ونمولي، إلى جنوب السودان.

وأضاف أن هذا الجهد يجري بالتعاون مع الجهات المعنية في البلدين، بهدف تنفيذه لتقليل تكلفة النقل، حيث يتم نقل البضائع من بورتسودان إلى مناطق عالية على ضفاف النيل والوحدة، عبر النقل النهري إلى جوبا.

وأكد اهتمام حكومة السودان بتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، حيث أوصت البعثة الدبلوماسية السودانية في جوبا بفتح المعابر التي لا تشهد خلافات حدودية وتتعلق بقضايا أمنية وما بعد الانفصال، بعد أن تم إصدار قرار سابق بإغلاق الحدود.