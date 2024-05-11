مجلس الأدوية يحذر من خطورة إستخدام بعض مستحضرات التجميل “انيزه، ناوية، فائزة”

حذر المجلس القومي للأدوية والسموم من خطورة استخدام بعض منتجات التجميل التي تخالف قانون الأدوية والسموم، والتي يُستخدم بعضها لغرض تفتيح بشرة الوجه، مثل الكريمات مثل (انيزه، ناوية، فائزة)، التي يتم الترويج لها عبر بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المجلس، في بيان صحفي صادر اليوم، على عدم إدراج هذه المنتجات في سجلاته، بالإضافة إلى عدم تحقق فعاليتها وسلامتها.