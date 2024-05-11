جرائم وحوادث
مجلس الأدوية يحذر من خطورة إستخدام بعض مستحضرات التجميل “انيزه، ناوية، فائزة”
حذر المجلس القومي للأدوية والسموم من خطورة استخدام بعض منتجات التجميل التي تخالف قانون الأدوية والسموم، والتي يُستخدم بعضها لغرض تفتيح بشرة الوجه، مثل الكريمات مثل (انيزه، ناوية، فائزة)، التي يتم الترويج لها عبر بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد المجلس، في بيان صحفي صادر اليوم، على عدم إدراج هذه المنتجات في سجلاته، بالإضافة إلى عدم تحقق فعاليتها وسلامتها.
ويمكن ان يؤدي إستخدامها إلى حدوث آثار ضارة بالصحة بسبب إحتمال تجاوز الحد المسموح به لبعض مكونات هذه المستحضرات وبالتالى إمكانية تسببها في تهيج الجلد والحكة والحساسية وغيرها .
ونوه المجلس بأن التداول والترويج لهذه المستحضرات يعتبر مخالفاً لقانون الأدوية والسموم.
سونا
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