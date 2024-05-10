والي الجزيرة يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الطريقة السمانية





أدى الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، الوالي المكلف لولاية الجزيرة، صلاة الجمعة في مسجد الشيخ محمد الناجي الشيخ الطاهر بقرية يعقوبابية في وحدة ريفية بمنطقة المناقل، وذلك بحضور الشيخ عبد المنعم أبو ضريرة، رئيس المقاومة الشعبية بالولاية، وفرحات ود العمدة، قوات العمل الخاص.

دعا خطيب الجمعة إلى تعزيز وحدة الصف مع القوات المسلحة والتضرع لله بالنصر المبين.

وأكد والي الجزيرة أن التصوف يظل من القيم الثابتة التي تؤسس للوحدة والتآخي في الله وقيم الإسلام التي ترفض التفرقة والانقسامات، بالإضافة إلى دورها التاريخي في الدفاع عن الأرض والكرامة وتعزيز دعائم الحق. وشدد على أهمية التضرع والدعاء كسلاح لا يُقدَر بثمن.

وأشار إلى أن النصر قريب وأن القوات المسلحة تثبت يومياً دورها كصمام أمان لوحدة الشعب وسيادة البلاد، داعياً الجميع لدعمها بالمال والرجال وتعزيز الوعي الأمني والإبلاغ السريع عن أي حالة اشتباه أو نشاط مريب.

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