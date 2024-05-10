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موسى محمد أحمد يؤكد موقفهم الداعم للقوات المسلحة واحتفالات في الفاشر

2024/05/10
مساعد الرئيس موسى محمد احمد
موسى محمد احمد

قال رئيس حزب مؤتمر البجا موسي محمد أحمد بأنه يؤكد موقفهم الداعم للقوات المسلحة والعمل على الأعداد لما بعد حرب 15 إبريل 2023م.
وخرج مواطنون في شوارع الفاشر بولاية شمال دارفور فرحا بانتصارات القوة المشتركة والجيش على قوات الدعم السريع.
وقالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر بشمال دارفور: سقوط إصابات وسط المواطنين إثر اندلاع اشتباكات بين الجيش وقوات الحركات المسلحة ضد الدعم السريع شرقي المدينة منذ صباح الجمعة وسقوط مقذوفات بشكل عشوائي في المنازل.
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الجزيرة – السودان

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2024/05/10