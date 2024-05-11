مناوي: أجبرنا الدعم السريع على التراجع بعيداً عن الفاشر





قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بأن الأجهزة النظامية والحركات المسلحة أجبرت الدعم السريع على التراجع بعيداً عن الفاشر.

وقال مناوي بأن هؤلاء لا يريدون الدولة، وإنما هواة الفوضى والدمار والقيام بالانتهاكات.

وقالت منظمة شباب من أجل دارفور “مشاد”: يجب على المجتمع الدولي الاعتماد على تقرير هيومن رايتس ووتش لفرض عقوبات على قيادات مليشيا الدعم السريع ومحاصرتها حتى لا تستمر في انتهاكاتها غير الإنسانية والعمل على إدانة الدول التي تقف خلفها وتدعمها بالسلاح والعتاد.

الجزيرة – السودان