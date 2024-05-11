شاب يدير 35 تطبيق وينشر أسعار صرف غير حقيقية للذهب والعملات الأجنبية





واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، خاصة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث تم ملاحقة وضبط المرتكبين لهذه الجرائم.

وأظهرت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الشرطة المتخصصة أن شخصًا ما قام بإنشاء وإدارة 35 تطبيقًا للهواتف المحمولة، وموقعًا إلكترونيًا غير مرخص، بالإضافة إلى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر أسعار غير حقيقية للذهب والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك بالاعتماد على عقار يقع ضمن نطاق قسم شرطة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف كمقر لمزاولة تلك الأنشطة غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر العقار المشار إليها ، وضبط المتهم، وعثر بحوزته على (جهاز “لاب توب” ، هاتف محمول “المستخدمان فى إدارة المواقع والتطبيقات والصفحات” – 3 محافظ إلكترونية بالعملات الأجنبية والرقمية المشفرة “يتحصل من خلالها على عوائد لنشاطه”). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

صدى البلد