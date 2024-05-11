بعد القبض عليه.. من هو صاحب الاستعراض بسيارته في الإسماعيلية





كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية عن ملابسات تداول مقاطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، يظهر فيها صاحب الحساب وهو يقوم بأداء حركات استعراضية في إحدى السيارات وسيره برعونة على إحدى الطرق السريعة داخل مدينة الإسماعيلية.

وبعد إجراء التحقيقات، تم التعرف على صاحب الحساب وضبطه، حيث تبين عدم حيازته على رخصة قيادة، وأن السيارة التي قادها في مقاطع الفيديو المذكورة تعود لشقيقه. أقر المتهم بارتكاب الواقعة بهدف جذب أعلى عدد ممكن من المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتهم والسيارة.

صدى البلد