عضو السيادة الفريق إبراهيم جابر يدشن عمل أجهزة فحص الذهب





دشن عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر بحضور وزير رئاسة الوزراء المكلف عثمان حسين وعددا من الوزراء صباح اليوم بمقر الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، أجهزة فحص وختم المصوغات والمعادن النفيسة والاحجار الكريمة، التي استجلبتها الهيئة. وتمثل الأجهزة الجديدة منظومة فنية متكاملة تشمل (10) أجهزة XRF و (6) أجهزة ليزرومعملين لفحص الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة ، ذات التقنية الألمانية المتطورة سيتم توزيعها على فروع الهيئة بالبحر الاحمر وكسلا ونهر النيل والشمالية. وشارك في حفل التدشين عدد من شركاء المواصفات ووسائل الاعلام ، وياتي تدشين الاجهزة الجديدة تأكيدًا لدور الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس المهم في عملية الرقابة على صادرات الذهب وضمان مطابقتها للمعايير الدولية ، وذلك باستخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال فحص ودمغ المصوغات الذهبية والفضية لتعظيم صادرات السودان من المعادن النفيسة، في وقت فقدت فيه الهيئة معظم امكانتها الفنية بسبب الحرب.

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