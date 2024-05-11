مكالمة مهمة بين الفريق أول كباشي ومسؤولة أمريكية رفيعة





أعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، عن مهاتفتها لمساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول شمس الدين كباشي، حول الوضع الإنساني في السودان، حيث تمّ التعبير عن القلق بشأن تصاعد العنف في دارفور، والمُطالبة بالتهدئة وبدء مُفاوضات لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع. وقالت إنها أوضحت أن 5 ملايين سوداني يحتاجون لمساعدات عاجلة. في وقت، مازالت القوات تضع العراقيل أمام وصول الإغاثة، وأن حوالي 680 ألف نسمة لم يتلقوا معونات يحتاجونها منذ أبريل الماضي، بسبب تلك العراقيل، مطالبة سامانثا بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وقالت سامانثا، إنه خلال المهاتفة مع الفريق أول كباشي تم التأكيد على رفع العوائق المفروضة على عمليات المساعدة. والاتفاق على وصول المساعدات للمحتاجين دون عوائق عبر الحدود من تشاد لدارفور وبقية المعابر الأخرى، وفتح المعبر الحدودي مع تشاد ورفع القيود الحالية على المعابر الحدودية الأخرى لتسهيل تقديم المساعدات الحيوية.

صحيفة السوداني