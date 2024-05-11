حركة العدل و المساواة السودانية ترحب بإنضمام تجمع قوات العدل و المساواة إلى صفوفها

‎ترحب حركة العدل و المساواة السودانية ترحيباً حاراً بانضمام تجمع قوات العدل و المساواة إلى صفوف الحركة و من ورائه مجموعة من الرجال الاشداء و الثوريين الاشاوس.

و تعتبر الحركة انضمام تجمع قوات العدل و المساواة إلى صفوفها إضافة حقيقية و رصيد نضالي كبير في هذا التوقيت المفصلي من تاريخ السودان و المخاطر الجمة التي تهدد بقائه و وحدة شعبه، آملة ان تتكامل الادوار و الجهود للدفاع عن الوطن و بناء سودان العزة و الكرامة، وطن تسود فيه قيم العدل و المساواة و الحكم الرشيد.