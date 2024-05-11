سياسية
حركة العدل و المساواة السودانية ترحب بإنضمام تجمع قوات العدل و المساواة إلى صفوفها
ترحب حركة العدل و المساواة السودانية ترحيباً حاراً بانضمام تجمع قوات العدل و المساواة إلى صفوف الحركة و من ورائه مجموعة من الرجال الاشداء و الثوريين الاشاوس.
و تعتبر الحركة انضمام تجمع قوات العدل و المساواة إلى صفوفها إضافة حقيقية و رصيد نضالي كبير في هذا التوقيت المفصلي من تاريخ السودان و المخاطر الجمة التي تهدد بقائه و وحدة شعبه، آملة ان تتكامل الادوار و الجهود للدفاع عن الوطن و بناء سودان العزة و الكرامة، وطن تسود فيه قيم العدل و المساواة و الحكم الرشيد.
تنتهز الحركة هذه المناسبة لتجدد دعوتها لكل الثوار و المناضلين ممن يؤمنون بوحدة السودان أرضاً و شعبا و يعملون للذود عن حياض الوطن للإنضمام إلى صفوف الحركة والعمل معاً للدفاع عن الأرض و العرض و وضع حد لمعاناة الشعب السوداني، و تحقيق السلام و دولة القانون و الديمقراطية.
المجد و الخلود لشهدائنا الابرار، و عاجل الشفاء لجرحانا
معتصم أحمد صالح أمين الإعلام، الناطق الرسمي
١١ مايو ٢٠٢٤
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