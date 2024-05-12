جرائم وحوادث

ضبط 200 رأس من البنقو بتقاطع أمبكول كورتي وشرطة مروي تتخذ الإجراءات اللازمة

2024/05/12
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نجحت الجهات الأمنية المكونة من الاستخبارات والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمستنفرين بارتكاز أمبكول كورتي من ضبط عربة توسان على متنها 200 رأس من البنقو.
حيث كانت النظرة الأمنية فاحصة لفرد الأمن و المخابرات العامة الذي قاده الحس الأمني لتفتيش العربة والعثور على الكمية المضبوطة من حشيش البنقو ليتم فتح بلاغ بالرقم 8 تحت المادة 15 أ بقسم شرطة كورتي في مواجهة المتهم( م ع م ) توطئة لتقديمه للمحاكمة .
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المكتب الصحفي لشرطة السودان

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