قائد الفرقة السادسة مشاة يتفقد مصابي وجرحى معركة الكرامة التي جرت بالفاشر – فيديو





قام اللواء الركن محمد الخضر، قائد الفرقة السادسة مشاة، بزيارة مستشفى السلاح الطبي بالفاشر، حيث كان برفقته قائد ثاني الفرقة، لتفقد الجرحى والمصابين الذين شاركوا في معركة الكرامة ضد مليشيا آل دقلو الإرهابية. تم خلال الزيارة استلام تقرير مفصل من قائد السلاح الطبي، الذي أكد استقرار حالة المصابين.

عبر اللواء الخضر عن تقديره واعتزازه بالبطولة التي أظهرتها القوات في المعركة، متمنياً الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين. أكد أن القوات المسلحة والقوات المشتركة مستعدة لمواصلة القتال ضد مليشيا آل دقلو، التي يعتبرها وكذلك الوفد المرافق له، أنها تسعى لتدمير مقدرات البلاد بمؤامرة أجنبية. وأشار إلى أن روح الولاء والانتماء للوطن ستبقى ركيزة أساسية بين أفراد الجيش، مؤكداً أنهم يقاتلون من أجل حماية الوطن وكرامته، بينما تسعى مليشيا دقلو لأهداف شخصية تافهة.

سونا