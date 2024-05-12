الدمازين تكشف عن احتياجاتها من الجازولين للعمليات الزراعية





أكد الدكتور أبو بكر الطاهر، مدير عام وزارة الزراعة ورئيس لجنة الجازولين في إقليم النيل الأزرق، أن احتياجات الإقليم من الجازولين للعمليات الزراعية لمختلف المحاصيل تبلغ 227,912 برميلًا، فيما تبلغ احتياجات الإقليم لجازولين البسلتين 77,212 برميلًا.

وأوضح الدكتور أبو بكر في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) أن مهام اللجنة تتمثل في متابعة وتوفير الجازولين المطلوب حسب المراحل وقبل الوقت المحدد، والتنسيق مع وزارة المالية بشأن أية تغييرات في الرسوم الخاصة بالوقود، والتأكد من سعة المستودعات والطلمبات وجاهزيتها لاستقبال وتخزين الكميات المصرح بها من الجازولين. كما يقومون بوضع أسس وضوابط لتوزيع الجازولين وفقًا لما هو محدد في الشهادات الزراعية، سواء داخل أو خارج التخطيط، ويتعاونون مع الجهات الأمنية وإدارة البترول لمتابعة وتوزيع الكميات المستلمة وفقًا للمراحل المختلفة.

وحث المزارعين والشركات بسحب كمياتهم المصدقة تفاديا للصعوبات التى تحدث بعد هطول الامطار . وكشف رئيس لجنة الجازولين عن اللجنة تسمح للتجار بشراء الجازولين من الخارج وفق الضوابط واجراءات وموجهات اللجنة .

سونا