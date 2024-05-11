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وزارة الخارجية السودانية: تواصل الراعية الإقليمية للمليشيا إرسال إمدادات السلاح لها لتستمر في إعتداءاتها على المدنيين العزل

2024/05/11
الحوثيين
الخارجية السودانية

قالت وزارة الخارجية السودانية بأنها تؤكد بأن القوات المسلحة والقوات المشتركة قادرة على هزيمة المخططات الشريرة. وبأن استهداف الفاشر هو استهداف للنازحين والمدنيين وتأكيد لإصرار المليشيا ومرتزقتها من دول الساحل الإفريقي على إرتكاب الإبادة الجماعية.
– نلفت النظر إلى أن التصعيد في الإعتداءات على الفاشر يأتي رغم المطالبات الصادرة من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
– تواصل الراعية الإقليمية للمليشيا إرسال إمدادات السلاح لها لتستمر في إعتداءاتها على المدنيين العزل
– الإصرار على دخول المساعدات عبر الجنينة التي أخلتها المليشيا من سكانها بأساليبها الإرهابية سيوفر لها سلاحا جديدا ضد المدنيين.
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الجزيرة – السودان

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