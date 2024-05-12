حورية فرغلى: رابونزل تشبهنى فى حياتى الشخصية





حورية فرغلي عبرت عن سعادتها الكبيرة لأداء دور “رابونزل” باللغة العربية على خشبة مسرح الهوسابير، وهي الأميرة الشهيرة في عالم ديزني التي كانت الشخصية الرئيسية في فيلم “Tangled”. لقد حققت هذه الشخصية نجاحًا كبيرًا ولقيت تفاعلًا إيجابيًا من الجمهور خلال عرضها. وأعربت حورية فرغلي عن إعجابها ببراءة شخصية رابونزل وبالرهبة الخاصة التي يتمتع بها المسرح.

وتابعت حورية فرغلي، في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، قائلًة: “أول مرة في حياتي أشتغل مع الأطفال، والعمل معهم ليس سهلًا، والأطفال كانوا مركزين معايا وحافظين القصة، ولم أرغب في تغيير لون شعري للأصفر لأنه لم يلِق بي، فقررنا أن يكون لون شعري بنيًا تحت قصة أن الأميرة سحرتني وغيرته لهذا اللون البني”.

جريدة الدستور