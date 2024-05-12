سياسية

مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم يثمن الأدوار المعنوية لفرق الشرطة الموسيقية

2024/05/12
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امتدح الفريق شرطة د.إبراهيم أحمد شمين الدور المعنوي الكبير للفرق الموسيقية والفنية للشرطة في شحذ الهمم ورفع الروح المعنوية للقوات لاسيما في فترة الحرب.
جاء ذلك لدى زيارته أمس لمركز شباب كرري (جامسكا ) للفرق الموسيقية والفنية للشرطة والوقوف على اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية للانطلاقة العمل المعنوي بحضور اللواء شرطة دفع الله طه احمد مدير شرطة محلية كرري ومدراء المحليات والعميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم الشرطة، مشيرا إلى عراقة موسيقى الشرطة وريادتها ورفدها للفن السوداني بالعديد من المبدعين الذين أثروا الحياة الفنية، معلنا دعمه للفرق وتوفير المعينات الموسيقية اللازمة حتى تؤدي دورها الإسنادي رفعاً، للروح المعنوية للقوات.
وتشير متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) إلى استعادة بعض الآلات الموسيقية بعد تحرير الإذاعة السودانية.
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المكتب الصحفي لشرطة السودان

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2024/05/12