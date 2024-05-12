سياسية

والي الخرطوم يلتقي مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم بحضور الناطق الرسمي بإسم قوات للشرطة

2024/05/12
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والي الخرطوم المكلف

التقى والي ولاية الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة بمكتبه السبت الفريق شرطة د.ابراهيم احمد شمين مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم بحضور العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة.
والي الخرطوم اشار إلى دواعي اعلان فرض حالة الطوارئ بالولاية للحد من السرقات ليلاً ونهب منازل المواطنين مشيداً بالطوف الأمني الذي ساهم بشكل مباشر في القضاء على أسواق(دقلو) وضيق الخناق علي اللصوص الذين ينشطون أثناء الحرب (الشفشافة ) مشيراً إلى اهمية ضبط الوجود الأجنبي وتقنينه في ولاية الخرطوم عبر الإدارة العامة للجوازات والهجرة مشيراً إلى مشاركة اعداد ضخمة من الأجانب في صفوف المليشيات المتمردة.
وفي سياق متصل اشاد والي الخرطوم المكلف بالمبادرة الغير مسبوقة لإعلام الشرطة في التوثيق الاعلامي للمشاركين في معركة الكرامةوتوثيق الجرائم التي ارتكبتها المليشيات المتمردة للاعيان المدنية ودور الشرطة الخدمية.
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المكتب الصحفي لشرطة السودان

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2024/05/12