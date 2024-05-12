بالصور.. تخريج الدفعة الثانية من مستنفرات الكرامة بمروي

شهد قائد ثاني قيادة الفرقة التاسعة عشر مشاة، العميد ركن ياسر الصديق، والمدير التنفيذي للمحلية بالإنابة، الأستاذ حسن حسين، وقائد إستخبارات الفرقة، العقيد ركن عادل علي حسن، حفل تخريج الدفعة الثانية من المستنفرات بمعسكر الفقيدة عواطف وداعة الله في أبي دوم مروي، وذلك بحضور نائب رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار، الأستاذ الحاج بابكر، ورئيس قطاع المرأة باللجنة العليا للتعبئة والاستنفار، الأستاذة نعمة عبد الله، وعدد من قادة الفرقة التاسعة عشر ورموز المجتمع بالمنطقة.

وأشاد العميد ركن ياسر الصديق بالأدوار الوطنية والمواقف البطولية لمواطني أبودوم في جميع فئاتهم منذ بداية النزاع، مؤكدًا دعمه لمجهودات نساء المنطقة في التدريب والدعم العسكري، وأكد على الحاجة لمواصلة المسيرة نحو تحقيق النصر.

من جانبه، إشاد المدير التنفيذي للمحلية بالإنابة بالتفاعل الوطني الكبير من مواطني المحلية، وخاصة أبودوم، في دعم وإسناد القوات المسلحة، مشيدًا بدور المرأة في التعبئة والاستنفار العام.

وأكد نائب رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالمحلية على ضرورة استمرار برامج تدريب معسكرات الكرامة في جميع أنحاء المنطقة.