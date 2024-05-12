الشرطة تضبط صاحب كلب عقر طفلا في أسوان





ذكرت مصادر أمنية أن قوة من شرطة مركز كوم امبو تمكنت من القبض على صاحب كلب في منطقة الكاجوج بمدينة كوم امبو بعد أن تعرض طفل للعض.

ووفقًا للتقارير، تلقى مأمور المركز إخطارًا من مستشفى يفيد بوصول طفل من قرية الكاجوج مصابًا بعضة كلب. هرعت قوة أمنية إلى المستشفى، حيث تبين أن الطفل تعرض للعضة من قبل كلب، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، ثم نقله إلى مستشفى الحميات بمدينة أسوان.

أكدت المصادر الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وقامت الشرطة بضبط صاحب الكلب بعد تحرير محضر بالواقعة، وما زالت التحقيقات جارية في الحادثة.

الشروق نيوز