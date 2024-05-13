شاهد بالفيديو.. صورة البرهان مع القادة العرب استعداداً للقمة العربية في المنامة

رصدت كاميرا “الشرق” أجواء الاستعدادات في شوارع البحرين لاستضافة القمة العربية الـ “33” المقرر عقدها في 16 مايو – المنامة.

وازدانت شوارع المدينة بالأعلام وصور الرؤساء والملوك والزعماء العرب. وتتوسط صورة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان صورتي الزعيمين الملك سلمان والرئيس السوري بشار الأسد.

شاهد الفيديو على الشرق للأخبار: