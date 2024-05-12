1,801,703جنيها تكلفةترددالوافدين على منافذالتأمين بالنيل الأزرق عن أبريل





كشف التقرير الإحصائي لإدارة التخطيط والبحوث والمعلومات بالتأمين الصحي فرع إقليم النيل الأزرق عن الكلفة الكلية لمترددي البطاقة القومية وبطاقة الوافدين والذي بلغ عددهم 1,260 متردداً منهم 703 حاملى بطاقة قومية و557 وافد ا بمنافذ الفرع المختلفة .

واوضح التقرير أن الكلفة الكلية بلغت 1,801,703 جنيها منها 1,052,153 بطاقة قومية و 749,550 للوافدين.

وأوضح د. أبوبكر الصديق عوض مدير الفرع أن الإدارة تولي الوافدين من الولايات الأخرى إهتماما كبيرا حيث تعمل على تذليل و معالجة كافة المشاكل التي تواجه المترددين بالمنافذ المختلفة لضمان تلقي الخدمة في ظل الظروف الحالية التي أثرت بشكل كبير على المواطنين.

وابان ابوبكر أن الفرع يبذل مجهودات كبيرة في عملية التوسع في الخدمات بكافة محافظات الإقليم لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة بالمناطق الطرفية.

سونا