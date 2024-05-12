



في زيارة لمستشفى الجكيكة

وزير الحكم الإتحادي: مستشفى الجكيكة يدعم إستراتيجية توطين العلاج بالولايات ويشيد بمستوى الخدمات والاداء

وصف وزير الحكم الإتحادي محمد كرتكيلا، مستشفى الجكيكة بالإنجاز، معتبره نموذج يدعم إستراتيجية توطين العلاج ..

وقال الوزير في زيارة ميدانية أمس لمستشفى الجكيكة بمحلية المتمة بنهر النيل، إن الكوادر العاملة بالمستشفى من الكوادر المميزة، مشيداً بمستوى تقديم الخدمات الصحية،مثمناً العمل في ظل ظروف صعبة، لافتاً إلى الخدمات المقدمة في الطوارئ والإصابات وتقديم الخدمات لإنسان المنطقة ، مؤكداً دعمه لإستمرار تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى.

وشكر وزير الحكم الإتحادي كرتكيلا وزارة الصحة الإتحادية،للمجهود الكبير الذي تم بالمستشفى .